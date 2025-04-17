نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية مفعلة بجميع المأموريات ولا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 02:16 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية يتم تطبيقها بالفعل بجميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ورد بالقوانين أرقام (5 و6 و7 لسنة 2025)، مشيرة إلى أن كافة القرارات التنفيذية الخاصة بهذه التسهيلات قد صدرت من قبل ولا توجد حاجة إلى صدور قرارات جديدة لتفعيلها.

كافة القرارات التنفيذية للتسهيلات صادرة ومعممة.. لا حاجة لقرارات جديدة

وأوضحت عبد العال في بيان اليوم، أنه تم تعميم هذه القرارات التنفيذية على كافة المأموريات والإدارات المعنية بتنفيذ التسهيلات بما يضمن استفادة جميع الممولين من تلك التسهيلات بشكل فوري ومنتظم.

وأشارت إلى أن المصلحة تعمل على تنفيذ هذه التسهيلات بمنتهى الالتزام والشفافية، وتُوفر الدعم الفني اللازم للممولين الراغبين في الاستفادة منها، من خلال فرق العمل المتخصصة داخل المأموريات، وكذلك عبر قنوات الدعم الفني والميداني.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من هذه التسهيلات هو تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

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وناشدت رشا عبد العال الممولين سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مؤكدة على التزام المصلحة الكامل بتقديم الدعم والمساندة الفنية اللازمة لتسهيل الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز.

وأكدت، أننا نوفر دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt.

وطالبت جميع الممولين بضرورة متابعة فيديوهات التوعية الضريبية التعريفية التي قامت المصلحة بإعدادها، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتها على يوتيوب، بهدف شرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، ويمكن الاطلاع على هذه الفيديوهات من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/mktbt-alfydyw.

ونوهت عبد العال إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم الممولين على الامتثال الطوعي والاندماج في الاقتصاد الرسمي.