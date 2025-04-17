شركات غربية تعلق خططها لمغادرة روسيا

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 01:15 مساءً - العربية نت _ أعلنت مصادر مطلعة أن الشركات الغربية التي غادرت روسيا تبدي “اهتماما” بعودة أنشطتها، في حين علّقت بعض الشركات التي لا تزال تعمل في موسكو خططها السابقة لتقليص أنشطتها، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز“.

وفي مارس الماضي عادت شركة “أريستون” الإيطالية لصناعة الأجهزة المنزلية إلى السوق الروسية، بعد شطب الفرع الروسي للشركة من قائمة الشركات الخاضعة للإدارة المؤقتة.

ووفق صحيفة “فاينانشال تايمز” تستخدم السلطات الروسية مسألة عودة الشركة الإيطالية لترسيم “مسار العودة إلى السوق الروسية” للشركات الغربية، وهو ما يحدث على خلفية محاولات الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، تحسين العلاقات مع روسيا.

وأوضحت مصادر في الأوساط الاقتصادية الروسية للصحيفة أن الاهتمام الأجنبي بالعودة إلى السوق الروسية لا يزال محدوداً، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بعض الشركات الأجنبية التي كانت تعمل على إنهاء نشاطها في روسيا، بدأت بتعليق هذه الخطوات، بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في المرحلة المقبلة.

وبدوره كشف مصدر مطلع في قطاع السلع والمواد الخام لـ “فاينانشال تايمز” عن رصد تحركات لوفود من شركات التداول الدولية الكبرى في موسكو مؤخراً، حيث عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركات الروسية الرائدة في القطاع، كما لفت المصدر الانتباه إلى وجود ممثلي بنوك استثمارية أجنبية في العاصمة الروسية.

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وبحسب الصحيفة تستبعد المصادر أن تشهد روسيا تدفقاً كبيراً للاستثمارات الغربية في المستقبل القريب، خاصة من قبل الشركات الأمربكية المدرجة أسهمها في البورصات.