رئيس البنك الدولي يناشد الدول النامية خفض الرسوم الجمركية

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 12:18 مساءً - سكاي نيوز _ ناشد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الدول النامية مساء الأربعاء على تحرير التجارة، قائلا إن كثير من هذه الدول تفرض رسوما جمركية أعلى من تلك التي تفرضها الاقتصادات المتقدمة، وإن خفضها قد يحد من احتمالات فرض ضرائب مضادة على الواردات.

وقال بانغا لصحفيين، إن مناخ الأعمال والاقتصاد تسوده الآن حالة من الحذر تسهم فيها الضبابية العالمية التي أثارتها في الأشهر الأخيرة الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة التي أعلنتها الصين ودول أخرى.

وأضاف أن التأثير سيختلف من بلد إلى آخر، لكن التوقعات الحالية تشير إلى تباطؤ النمو العالمي عما كانت تشير إليه التوقعات الصادرة قبل عدة أشهر. ولم يتطرق لتوقعات محددة.

وكان البنك الدولي توقع في يناير استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.7 بالمئة في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات للنمو على المدى الطويل في 25 عاما.

وحذر البنك حينها من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي الضعيف بالفعل في عام 2025 بنحو 0.3 بالمئة إذا رد شركاء أمريكا التجاريون بفرض رسوم جمركية خاصة بهم.

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وقال بانغا إنه ينبغي على الدول التفاوض والدخول في حوار بشأن قضايا التجارة، مشيرا إلى وجود إمكانات غير مستغلة ينطوي عليها تعميق التكامل الإقليمي للدول النامية.

وتابع “على الدول أن تهتم بالتفاوض والحوار. سيكون ذلك بالغ الأهمية في هذه المرحلة، وكلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل”.