الذهب يتداول قرب مستويات قياسية مع تزايد الطلب على الملاذ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 12:18 مساءً - وكالات _ واصلت أسعار الذهب التداول قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الخميس وسط استمرار تصاعد التوترات التجارية العالمية، وقبيل قرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة.

وكانت أسعار الذهب اخترقت أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأونصة، لأول مرة على الإطلاق، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.

وقفز المعد الأصفر بأكثر من 27% منذ بداية العام وحتى الآن. وعادة ما ينظر للمعدن النفيس على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتراجع الدولار مقابل منافسيه ليظل قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران بنحو 0.3% إلى 3354.70 دولار للأونصة. بينما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 3334.5 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.

من جانبها، أمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينغ، في حين وضعت الحكومة الأمريكية قيوداً على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين.