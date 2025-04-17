نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بنحو 2% إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 11:12 صباحاً - سي إن بي سي_ صعدت أسعار النفط بنحو 2% خلال تعاملات يوم الأربعاء، عند التسوية، مسجلةً أعلى مستوياتها في أسبوعين، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف مستوردي النفط الإيراني من الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.82% لتصل إلى 65.85 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.14 دولار أو 1.86% لتسجل عند التسوية 62.47 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وأغلق كلا الخامين القياسيين تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك فرضت عقوبات على “مصفاة إبريق الشاي” الصينية، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغط على إيران وخفض صادراتها من النفط إلى الصفر.

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يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي استأنفت فيه الإدارة الأمريكية مفاوضاتها مع إيران بشأن برنامجها النووي هذا الشهر.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبيل الجولة المقبلة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت، إن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

في سياق آخر، تلقت منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول خططاً مُحدثة للعراق وكازاخستان ودول أخرى بشأن إجراء تخفيضات إضافية في إنتاج النفط من أجل تعويض تجاوز إمدادات النفط للحصص المتفق عليها، وفقاً للمنظمة، مما قدم الدعم لأسعار العقود الآجلة للخام.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات خلال الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة من إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 515 ألف برميل إلى 442.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، مقابل توقعات المحللين في استطلاع لوكالة بزيادة 507 آلاف برميل.

رسوم ترامب الجمركية

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، إن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري سيكون الأقل منذ العام 2020، عندما تراجع الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال كلمة له يوم الأربعاء: “إن مستوى زيادات الرسوم الجمركية المُعلن عنها حتى الآن أكبر بكثير من المتوقع. ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو”.

وفقدت أسعار النفط الآجلة عن بعض مكاسبها بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين إلى 145%، مما تسبب في فرض الأخيرة رسوماً جمركية انتقامية على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 125%.

وقال مدير استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية StoneX، أليكس هودز، في مذكرة: “يتوقف الاقتصاد العالمي بشكل كبير على قدرة الولايات المتحدة والصين على التوصل إلى اتفاق وتجنب بدء حرب تجارية طويلة الأمد”.