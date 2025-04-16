جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مجلس النواب لفتح آفاق…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:12 مساءً - دوت الخليج_ أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، تعاون كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع الهام في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز.

وأشاد رحمي بالمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة للتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخلق فرص استثمارية تتناسب مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة بيئة عمل أفضل تساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتها لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير مستوياتهم الاقتصادية.

وأضاف رحمي أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات فعالة حول زيادة التعاون بين الجهاز ووزارة التموين للتوسع في إقامة منافذ تسويقية ثابتة بمختلف المحافظات، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتنسيق مع السادة المحافظين ورؤساء الاحياء والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير نقاط تمركز مناسبة لهذه المنافذ، بالإضافة إلى تطوير منافذ جمعيتى والتوسع فيها بناء على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الرقمية، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة هذه المنافذ، وتعزيز الشفافية، وضمان سرعة تداول السلع وتوافرها بشكل مستمر.

وأكد رحمي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجهاز والوزارة لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي تعمل على دعم أصحاب المشروعات.

وأوضح رحمي أن الجهاز سبق وأن تعاون مع وزارة التموين في تنفيذ عدد من المشروعات منها تسليم 465 سيارة مجهزة كثلاجة بتمويل بلغ 97.1 مليون جنيه بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية المبردة والمجمدة للمواطنين، عبر تعاون ثلاثي ضم وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات وصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع جمعيتي من خلال التعاقد مع البنك الأهلي المصري والتعاون بين الجهاز والشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي نتج عنه تمويل 1497 مشروعا بإجمالي تكلفة قدرها 84 مليون جنيه كما تم توقيع 6 مراحل من عقد مشروع تشغيل شباب الخريجين في المنافذ التسويقية المتنقلة والذي تم من خلاله تسليم 2548 سيارة بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.

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حضر الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز لمناقشة آليات التوسع في توفير فرص جديدة للشباب بكافة المحافظات من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين.