نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع 1.4% في مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 09:15 مساءً - سي ان بي سي _ أظهرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقوى من المتوقع في مارس، حيث استمر الطلب في الارتفاع رغم تراجع المعنويات.

وأظهرت التقديرات الأولية لمبيعات التجزئة زيادة بنسبة 1.4% على أساس شهري، وهو أفضل من تقدير داو جونز البالغ 1.2% وأعلى من الزيادة التي سجلت في فبراير والتي بلغت 0.2%.

وباستثناء السيارات، كانت الأرقام أقوى أيضًا من المتوقع، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%.

تشير هذه الأرقام إلى أن الإنفاق لا يزال قوياً رغم التحديات المرتبطة بالتعرفات الجمركية المتوقعة والتوقعات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS: “ببساطة، هذه أرقام مذهلة لمبيعات التجزئة في مارس حيث يسعى المستهلكون لاستغلال الفرصة كما لو كانت تخفيضات هائلة في المتاجر.”

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وأضاف: “المستهلكون يتوقعون ارتفاعاً كبيراً في الأسعار العام المقبل ويقومون بتخزين السلع وشراء العروض بينما يستطيعون.”

ولم يكن هناك رد فعل كبير في الأسواق بعد الإعلان، حيث انخفضت العقود الآجلة للأسهم قليلاً وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

يخالف تقرير مبيعات التجزئة العديد من قراءات معنويات المستهلك الأخيرة التي تظهر خوفا واسع النطاق من أن تعرفات ترامب الجمركية ستغرق الاقتصاد في ركود وترفع الأسعار بشكل حاد. في الأسبوع الماضي، نشرت دراسة معنويات المستهلك التي تجريها جامعة ميشيغان، والتي تحظى بمتابعة دقيقة، ثاني أدنى قراءة لها على الإطلاق، وتوقعات للتضخم لمدة عام واحد هي الأعلى منذ عام 1981.

وبصرف النظر عن الحركة الكبيرة في المبيعات المتعلقة بالسيارات، شهدت متاجر السلع الرياضية والهوايات والموسيقى زيادة بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت متاجر مواد البناء والحدائق بنسبة 3.3%. وزادت أماكن تقديم الطعام والشراب بنسبة 1.8%، بينما سجلت محطات الوقود انخفاضاً بنسبة 2.5% مع انخفاض الأسعار خلال الشهر.