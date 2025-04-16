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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يترأس الجانب المصري باجتماعات اللجنة التجارية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:13 مساءً - توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة تونس الشقيقة لرئاسة الجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، والتي تعقد خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير السيدة سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، كما سيشارك الوزير
باجتماع مائدة مستديرة مصرية تونسية لاستعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
ومن المقرر أيضا أن يعقد الوزير لقاءا مع السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، كما أنه من المقرر أن يعقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك.
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