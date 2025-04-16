نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: مستعدون لتلبية احتياجات السوق السعودي من عربات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:15 مساءً - التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل.

حضر اللقاء، اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البري، والسفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبين الشعبين الشقيقين، لافتا الى أنها تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب التاريخ الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.

ولفت الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الوزراء الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، على تنفيذ الحكومة المصرية لخطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

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وأشار كامل الوزير إلى دور كل سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) في تصنيع الوحدات المتحركة حيث قامت الأخيرة بإنشاء مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج قطارات مترو الأنفاق وتم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد ( 40 ) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجاري التعاقد مع نيرك لتصنيع 21 مترو خاص بمترو الإسكندرية.

أضاف أن مصنع نيرك لديه القدرة على تصنيع عربات السكك الحديدية كما قام مصنع سيماف بتجميع مكونات مترو الأنفاق الواردة من كوريا الجنوبية وتجميعها وإنتاج عدد من قطارات مترو الأنفاق المميزة بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 40 فدان لانتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية وبعض مهمات البنية التحتية.

ونوه أن المصنع الأول والذى سيقام على مساحة 13 فدان يستهدف إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، وهو ما يعكس إمكانية تلبية الشركات والمصانع المصرية التي تنطلق بقوة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق السعودي والعربي، خاصة.

وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتحقيق التكامل في الصناعة ومنها صناعات النقل بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك صناعة تحلية ومعالجة المياه وتصنيع مكوناتها، وكذلك هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانىء البحرية والربط البحري بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان تدعيم التعاون المشترك في مجال النقل البرى بما يسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك تم التباحث حول التعاون البري القائم بين الجانبين ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة لتدعيم هذا التعاون.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، حيث أشار، الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والانفاق على استعداد تام للتعاون مع الجانب السعودي الشقيق في تنفيذ المشروعات بالمملكة في هذا المجالات خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والإفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.

وأشار الوزير إلى قيام الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ أنفاق قناة السويس، وكذلك تنفيذ أعمال انشاء ،الخط الرابع لمترو الأنفاق من أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم حتى الجيزة ثم الملك الصالح ليمتد بعد ذلك مستقبلا إلى الرحاب والعاصمة، مشيرا إلى قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروع المونوريل(شرق وغرب النيل ) والقطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وجاري تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

ومن جانبه رحب وزير النقل السعودي بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة لتدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، كما نقل تحيات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف والمتواجد خارج المملكة حالياً في مهمة عمل رسمية للفريق مهندس كامل الوزير.

وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، إلى أن المملكة لديها صناعات هامة في مجال النقل البحري حيث يوجد ترسانة ضخمة في المنطقة الشرقية والتي تنتج منصات بترولية، كما أن هناك اهتمام كبير وهناك مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وأن هذه المجالات من الممكن أن تشكل مجالا للتعاون المشترك، بالإضافة إلى أن مجال إنشاء مشروعات الطرق والكباري والانفاق من(مستعرضا عدد كبير من تلك المشروعات) من الممكن أن تشكل تعاونا مميزا بين الجانبين، مشيدا بما نفذته مصر من مشروعات طرق وكباري من خلال تلك الشركات.

وأكد نائب وزير رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات ومنها قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرا الى مشروعات طريق (الجلالة – الصعيد الصحراوي الغربي-الإقليمي-الاوسطي ….).