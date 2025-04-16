ردا على رسوم ترامب.. هونج كونج تعلق خدمة إرسال الطرود إلى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:15 مساءً - العربية نت _ أعلنت هيئة البريد في هونج كونج اليوم الأربعاء، أنّها ستتوقف عن قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع مرسلة إلى الولايات المتّحدة، وذلك ردّا على “التصعيد” في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة بريد هونج كونج في بيان إنّها “حتما لن تستوفي أيّ رسوم جمركية بالنيابة عن الولايات المتحدة، وستعلّق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع متجّهة إلى هذا البلد”، مشيرة إلى أنّها ستتوقف في الحال عن قبول البريد السطحي (الطرود المرسلة جوا وبرّا) إلى الولايات المتّحدة، واعتبارا من 27 أبريل عن قبول طرود البريد الجوي المرسلة إلى هذا البلد.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة التي كانت حتى الآن معفاة من الضرائب.

وبحسب التعديل الصادر عن البيت الأبيض بشأن الرسوم المتبادلة، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة على الواردات التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار، بنسبة 90% من قيمتها، ارتفاعاً من الخطة السابقة التي كانت تقضي بفرض ضريبة بنسبة 30%.

تنتهج الصين موقفا متشددا في الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن، اندلعت شرارتها بسبب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من بكين.

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فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية 145% على السلع الصينية هذا العام ضمن رسوم متبادلة أوسع نطاقا على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين. أثار ذلك سخرية وانتقاد بكين، التي ردت برفع الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125%.