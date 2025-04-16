وزير التموين يبحث مع “ليبتون مصر” تعزيز الشراكة لتطوير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:15 مساءً - محمد أحمد .. عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا مع مسؤولي شركة “ليبتون مصر”، لبحث تحسين جودة المنتجات الغذائية المطروحة في السوق المصرية، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تناول الاجتماع فرص التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و”ليبتون مصر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة، بهدف تطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع، مع التركيز على توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تلائم مختلف الشرائح المجتمعية.

كما ناقش الطرفان آليات نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع والتعبئة والتغليف، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في السوق المحلي ويفتح آفاقًا مستقبلية للتوسع التصديري.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والمحلية، بما يعزز مناخ الاستثمار وينقل التكنولوجيا ويُسهم في توطين الصناعة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها الفنية والإدارية داخل الشركات التابعة للوزارة.

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وشدد الوزير علي استمرار التنسيق بين الجانبين، مع وضع أطر تنفيذية لبرامج التعاون المشترك، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تطوير المنظومة الغذائية وزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

حضر الاجتماع من جانب “ليبتون مصر” كل من منة الله، المدير العام للشركة، وعلى العوضي إبراهيم، مدير عام المبيعات، ومحمد أبو اليزيد السيد، مدير مبيعات القطاع العام، بالإضافة إلى إسلام طارق، مدير قطاع التسويق. ومن جانب وزارة التموين، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للقابضة .