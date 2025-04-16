نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات مصر من الذهب تتجاوز ملياري دولار في شهرين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:15 مساءً - العربية نت _ تضاعفت صادرات مصر من الذهب بنحو 9 مرات أو ما يوازي 882% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتسجل 2.08 مليار دولار، مقابل 212 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربية Business”.

تعادل قيمة صادرات الذهب المصرية خلال يناير وفبراير الماضيين إجمالي صادراته في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ونحو 63% من صادرات القطاع خلال العام الماضي بالكامل، والتي بلغت 3.26 مليار دولار.

كشفت الوثيقة عن زيادة قياسية في واردات الإمارات من الذهب المصري خلال يناير وفبراير الماضيين، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة 1.85 مليار دولار، مقابل 65 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو 2768%.

تلامس واردات الإمارات من الذهب المصري في أول شهرين من العام الحالي إجمالي ما استوردته من الذهب المصري في عام 2024 بالكامل، والذي بلغ 2.05 مليار دولار.

ورفعت سويسرا أيضًا وارداتها من الذهب المصري 48% خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 145 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024، وفقًا للوثيقة.

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صدرت مصر منتجاتها من المشغولات الذهبية والذهب الخام إلى 26 دولة خلال يناير وفبراير الماضيين، لكن دولتين فقط هما الإمارات وسويسرا استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات، بواقع 89% للأولى و10% للثانية، بحسب بيانات الوثيقة.

تضم قائمة الدول الأعلى استيرادًا للذهب المصري تركيا، والتي جاءت في المركز الثالث بعد الإمارات وسويسرا بقيمة واردات 6 ملايين دولار، وكندا (1.7 مليون دولار)، ولبنان (1.4 مليون دولار).

زيادة قياسية جديدة لأسعار الذهب

قال رئيس قسم التحليل بشركة غولد إيرا المصرية، أسامة زرعي، إن هناك عدة عوامل ساهمت في وصول صادرات الذهب المصرية مستويات تاريخية خلال يناير وفبراير الماضيين، في مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهدوء الطلب عليه محليًا، بجانب زيادة معدلات البيع بعد ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف زرعي لـ”العربية Business” أن صادرات الذهب لعبت دورًا مهما في توفير عوائد دولارية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن زيادتها بهذا المستوى قد يكون له تأثير سلبي على المعروض من الذهب في السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، في ظل زيادة التوقعات بنمو الطلب على الذهب في مصر بعد ارتفاع الأسعار.

“هناك مؤشرات قوية على ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى مستوى 3615 دولارًا، هذا الأمر سيدفع سعر الغرام في مصر إلى كسر حاجز 5 آلاف جنيهًا بحلول سبتمبر المقبل”، وفقًا لزرعي.

وأشار إلى أن زيادة صادرات مصر من الذهب للإمارات بشكل خاص، يعود إلى ارتفاع معدلات الطلب على الذهب في السوق الإماراتية، خاصة مع امتلاك دبي ثاني أهم بورصة لتداول الذهب في العالم، وتسهيلها تداول الذهب داخل دول الخليج برسوم منخفضة.

توقعات حذرة لزيادة الصادرات

قال مصدر بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أغلب الصادرات المصرية من الذهب تصدّر في صورتها الخام وليست كمشغولات ذهبية.

وأضاف المصدر لـ”العربية Business” أن استمرار الزيادات القياسية في صادرات الذهب خلال العام الحالي مرهونة بمدى التغير في أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر المقبلة، وانعكاسها على حركة العرض والطلب محليًا.

“في عام 2023 ومطلع 2024 كانت السوق المصرية تشهد معدلات طلب مرتفعة وهو الأمر الذي تسبب في تنفيذ عمليات استيرادية لجلب ذهب من الخارج، بخلاف الوقت الحالي الذي يشهد توجه بعض المواطنين لأدوات استثمارية أخرى كالعقارات، وهو الأمر الذي دفع لزيادة المعروض وتوفر فوائض للتصدير”، بحسب المصدر.

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بنحو 600 دولار منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت من مستوى 2624 دولارًا في ختام 2024، إلى نحو 3222 دولارًا خلال تعاملات الثلاثاء، في حين ارتفعت أسعار الذهب المحلية من مستوى 3740 جنيهًا في نهاية 2024 إلى 4630 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء، بزيادة 890 جنيهًا، بحسب بيانات منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.