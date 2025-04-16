أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:16 مساءً - سي ان بي سي _ قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ضعف الدولار الأمريكي وتصاعد التوتر التجاري العالمي.

وينظر إلى الذهب تقليدياً كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24%.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.4% أمام منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، قفز سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.8% إلى 3287 دولار للأونصة. كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 2% أو بأكثر من 65 دولاراً إلى 3306 دولارات للأونصة.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) تيم ووترر، في تصريحات نقلتها ، “تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب”.

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وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا أمس الثلاثاء أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأمريكية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.

على الجانب الآخر، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ، رداً على فرض أميركا رسوماً جمركية 145% على السلع الصينية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وكذلك قرار بنك كندا بشأن معدل الفائدة، وبيانات التضخم في بريطانيا.