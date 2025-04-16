نعرض لكم الان تفاصيل خبر هبوط طفيف لأسعار النفط مع تقييم أبرز تطورات الرسوم الجمركية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:16 صباحاً - سي إن بي سي_ شهدت أسعار النفط انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند التسوية، مع تقييم المستثمرين لأبرز التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخراً وأوقفت بعضها.

كما يسعى المستثمرون إلى تحليل مدى التأثير الذي قد تؤدي إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نمو الاقتصاد العالمي، والطلب على النفط الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو بنسبة 0.32% إلى 64.67 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 20 سنتاً أو 0.33% عند التسوية إلى 61.33 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وتسببت السياسات التجارية المتذبذبة للولايات المتحدة في حالة من عدم الوضوح في أسواق النفط العالمية، وأدى ذلك إلى خفض منظمة أوبك توقعاتها للطلب يوم الاثنين لأول مرة منذ ديسمبر.

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كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها يوم الثلاثاء لزيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، وقالت الوكالة إن الطلب سيكون بأبطأ وتيرة منذ خمسة أعوام، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي تتعلق بتداعيات الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدت حالة عدم الوضوح حول الرسوم الجمركية إلى عدد من البنوك، منها يو.بي.إس UBS، وبي.إن.بي باريبا BNP Paribas، وإتش.إس.بي.سي HSBC، إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط الخام خلال العامين 2025 و2026.

وقال المحلل لدى بنك UBS، جيوفاني ستونوفو: “في حال تصاعدت الحرب التجارية فإن سيناريو المخاطر السلبية، أي ركود اقتصادي أميركي أكبر وتراجع حاد في الصين، قد يشهد تداول خام برنت بأسعار بين 40 و60 دولاراً للبرميل خلال الأشهر القادمة”.

وأدت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج، في هبوط أسعار النفط بنحو 14% منذ بداية شهر أبريل.

وحصلت أسعار النفط على بعض الدعم، من تصريحات قال فيها ترامب يوم الاثنين إنه يبحث تعديل الرسوم الجمركية على واردات السيارات من المكسيك ودول أخرى، والتي تبلغ 25% حالياً.