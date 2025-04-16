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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السفير الإيطالي بالقاهرة: نستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:15 صباحاً - سمرالسيد_ قال ماركو سكوينزي، السفير الإيطالي بالقاهرة، إن بلاده تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في المجال الاستثماري، مضيفًا أن مصر بلد شاب، وتمتاز بتوفر أيدي عاملة لا حصر لها.
جاء ذلك في كلمة السفير خلال المؤتمر الذي نظمته شركة مابي مصر الإيطالية لإنتاج المواد الكيماوية اللازمة لصناعة مواد البناء بمناسبة افتتاح توسعات مصنعها بمصر.
وأضاف السفير الإيطالي “نستهدف الاعتماد عليكم وتدريب الشباب للمشاركة في المشروعات المختلفة، حيث أن مصر بدأت منذ قديم الأزل العمل في مجال صناعة البناء عبر بناء الأهرامات”.
وأشار إلى أن إيطاليا تحتل الشريك التجاري الثالث بالاتحاد الأوروبي مع مصر، لافتًا إلى أن القاعدة الأساسية للتعاون الاستثماري المشترك بين البلدين يستهدف تطوير السوق المصرية، وخلق فرص عمل جديدة .
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