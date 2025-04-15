التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال مارس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:16 مساءً - سي ان بي سي _ تسارع التضخم في السعودية خلال مارس، وسط ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وكذلك أسعار الأغذية والمشروبات.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنحو 2.3% في مارس على أساس سنوي، مقابل مستويات 2% في فبراير.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين لدى المملكة بنحو 0.3%.

هذا وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 6.9% على أساس سنوي، وأسعار الأغذية والمشروبات بنحو 2%.

فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9%، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.

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وأشار البيان إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر مارس، وسط ارتفاعها بنحو 8.2%، كما كشف عن ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.3% مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنحو 3.3%.