- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:16 مساءً - سي ان بي سي _ تسارع التضخم في السعودية خلال مارس، وسط ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وكذلك أسعار الأغذية والمشروبات.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنحو 2.3% في مارس على أساس سنوي، مقابل مستويات 2% في فبراير.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين لدى المملكة بنحو 0.3%.
هذا وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 6.9% على أساس سنوي، وأسعار الأغذية والمشروبات بنحو 2%.
فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9%، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وأشار البيان إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر مارس، وسط ارتفاعها بنحو 8.2%، كما كشف عن ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.3% مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنحو 3.3%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.