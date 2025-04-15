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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب: تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بسعر تكلفة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على نقل جميع الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التركيز على تخصيصها للمستثمرين بأقل الأسعار الممكنة وفقًا لتكلفة المرافق، لتعزيز بيئة الاستثمار.
وأضاف الخطيب خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة ” أن هذه الخطوة جزء من مجموعة من السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات لدعم الصناعة من خلال توفير تمويلات للشركات والمصانع.
وأوضح وزير الاستثمار أنه في إطار السياسة النقدية الحالية، يتم دعم الاقتصاد عبر مبادرات الصناعة ورأس المال العامل، بالإضافة إلى برنامج رد الأعباء المالية المتأخرة، حيث تعمل الحكومة على سداد المتأخرات بشكل واضح وبطريقة ميسرة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تسعى لتوفير السيولة اللازمة من خلال دفع المتأخرات، وذلك لحين اتخاذ خطوات نحو تخفيض الفائدة وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
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