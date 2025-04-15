حسن الخطيب: إتاحة التراخيص الاستثمارية عبر منصة إلكترونية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:11 صباحاً - يارا الجنايني – قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإتاحة 389 ترخيصًا استثماريًا تغطي مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” أن بعض القطاعات كانت تتطلب ما يصل إلى 20 ترخيصًا منفصلًا لمزاولة النشاط، وهو ما تم حصره ومراجعته بدقة بالتعاون مع جهات عدة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إنهاء كافة الجوانب التقنية وأمن المعلومات الخاصة بالمنصة الجديدة.

وأضاف الخطيب أن المنصة ستوفر للمستثمر معلومات واضحة عن إجراءات التراخيص، بما في ذلك المستندات المطلوبة والتكلفة الزمنية والمالية لكل إجراء، مؤكدًا أن الإطلاق الرسمي سيتم خلال شهرين على الأكثر، قائلًا: “لن نطلق المنصة إلا عندما تكون جاهزة بالكامل… لكن لدي ثقة أنها ستخرج للنور في الموعد المستهدف”.