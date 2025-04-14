وزير الاستثمار: طرح منطقة وسط البلد خلال 8 أسابيع

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:12 مساءً - يارا الجنايني_ كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدء تجهيز عملية طرح لتطوير منطقة وسط البلد ومباني الوزارات، موضحًا أن الطرح سيتم وفقًا لدراسات احترافية لضمان جاذبية المشروع وحجم الاستثمار المستهدف.

وقال الوزير خلال حواره ببرنامج “كلمة اخيرة “إن الدولة بدأت دعوة كبار المستثمرين ممن لديهم خبرة في تطوير مناطق مماثلة، وقد زارت ثلاث إلى أربع مجموعات استثمارية كبرى الموقع بالفعل، بينما لا يزال هناك مستثمران آخران بصدد استكمال زياراتهم ومناقشة الأفكار المطروحة.

وأشار إلى أن المنطقة تضم مربعًا أساسيًا يحتوي على ثلاثة مبانٍ تاريخية في حالة معمارية متميزة، تمثل فرصة “خرافية” – على حد وصفه – لإعادة إحياء وسط البلد وتحويله إلى مشروع استثماري وثقافي وسياحي متكامل.

وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور واضح لعملية الطرح وآليات التنفيذ خلال الأسابيع الثمانية المقبلة أو قبل بداية الصيف، معتمدين في ذلك على دراسات أعدتها مكاتب استشارية علمية متخصصة، ويتم تعزيزها حاليًا بمزيد من التحليلات لضمان أن يعكس الطرح القيمة الفعلية للموقع التاريخي وحجمه الاستثنائي.