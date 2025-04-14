حسن الخطيب: الطرح مرهون بالقيمة العادلة وحالة السوق

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 08:21 مساءً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتبنى نهجًا واقعيًا ومتوازنًا في تنفيذ برنامج الطروحات، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تعظيم العائد من الأصول العامة، دون التفريط فيها أو التسرع في البيع.

وأوضح الخطيب خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة “، أن الحكومة منفتحة على جميع الخيارات، سواء الطرح في البورصة أو الشراكة مع مستثمرين استراتيجيين، وفقًا لطبيعة كل شركة ومدى جاهزيتها، قائلًا: “السؤال الجوهري ليس في البيع فقط، بل هل سنبيع بأقل من القيمة التي نراها عادلة؟”.

وأشار إلى أن حالة الأسواق المحلية والعالمية تمثل عاملًا مؤثرًا في توقيت الطرح، لافتًا إلى أن مصر مرت بفترة طويلة لم يتم خلالها تحديد قيم عادلة دقيقة للأصول بسبب التباطؤ الاقتصادي وضعف نشاط سوق المال.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بالطروحات تجتمع دوريًا لمتابعة الملف، وهناك تعاون فعال مع بنوك الاستثمار والجهات القانونية لتقييم الأصول وتجهيزها، مع التزام واضح بتطبيق مبادئ الحوكمة وجذب إدارات محترفة للشركات المستهدفة.

وأضاف أن الواقعية في تقييم ظروف السوق وتوقعات المستثمرين ضرورية لضمان نجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن أي عملية بيع لن تتم إلا بتحقيق القيمة العادلة للأصل محل الطرح.