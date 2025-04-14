مال وأعمال

وزير الاستثمار: العمل جارٍ على تجهيز الشركات التابعة للصندوق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: العمل جارٍ على تجهيز الشركات التابعة للصندوق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 07:20 مساءً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على إعداد الشركات التابعة للصندوق السيادي للطرح في البورصة أو نقلها إلى المستثمرين الاستراتيجيين، بناءً على احتياجات كل حالة على حدة.

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وأضاف الخطيب أن الحكومة منفتحة لطرح الشركات في البورصة أو دخول مستثمرين استراتيجيين، مع مراعاة أن يتم البيع بأسعار تعكس القيمة العادلة للأصول.

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وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح، بما في ذلك شركات وطنية للبترول، صافي للأغذية، شيل أوت، سايلوفوز، ووطنية للطرق، مع التركيز على إعداد مجالس إدارة محترفة وإجراءات قانونية جاهزة لضمان نجاح العملية.

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وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع بنوك الاستثمار والجهات القانونية لتحديد مواعيد وآليات الطرح الجاهزة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات إيجابية تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تعزيز القطاع الخاص.

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وأوضح وزير الاستثمار أن الواقعية في التوقعات بشأن أسواق المال هي عنصر أساسي في هذه المرحلة، مع التأكيد على أن الحكومة جادة في تنفيذ الإجراءات وتحقيق الجدية التامة في الطروحات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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