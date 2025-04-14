أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط إلى 1.3 مليون برميل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 06:15 مساءً - سي ان بي سي _ خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026، وفقاً لتقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين، في إشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي ضوء ذلك، خفّضت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2025، كما تمّ الإبقاء على نفس التقدير لعام 2026 عند 1.3 مليون برميل يومياً، ما يعكس تباطؤاً محتملاً في وتيرة الاستهلاك.

كما خفّض التقرير تقديرات نمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون إلى 0.9 مليون برميل يومياً في عام 2025، وكرّر التقدير ذاته لعام 2026 عند 0.9 مليون برميل يومياً.

وفي ما يتعلق بالطلب على نفط دول إعلان التعاون، ثبّتت “أوبك” توقعاتها عند 42.6 مليون برميل يومياً في عام 2025، بينما خفّضتها إلى 42.8 مليون برميل يومياً في عام 2026.

على صعيد الإنتاج، أظهر التقرير أن إنتاج أوبك من النفط تراجع بواقع 78 ألف برميل يومياً ليسجل 26.7 مليون برميل يومياً في مارس آذار، في المقابل، صعد إنتاج الدول خارج أوبك والمشاركة في إعلان التعاون بواقع 41 ألف برميل يومياً ليصل إلى 14.244 مليون برميل يومياً.

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فيما تراجع إنتاج دول إعلان التعاون مجتمعاً بواقع 37 ألف برميل يومياً ليبلغ 41.02 مليون برميل يومياً خلال الشهر ذاته.