مال وأعمال

ستاندرد تشارترد: تأثر دول الشرق الأوسط بالتعريفات الجمركية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد تشارترد: تأثر دول الشرق الأوسط بالتعريفات الجمركية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 06:15 مساءً - أمنية إبراهيم_ قالت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بنك ستاندرد تشارترد، إن دول منطقة الشرق الأوسط، لن تتأثر بشدة بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

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وأوضحت سليم، في مؤتمر صحفي عقده بنك ستاندرد تشارترد اليوم، أن 5% فقط من صادرات دول منطقة الشرق الأوسط يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن التأثير سيكون محدود للغاية.

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وأضافت سليم، أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50% منها منتجات نفطية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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