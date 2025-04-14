جولدمان ساكس يتوقع فائضا كبيرا في إمدادات النفط خلال 2025…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 06:15 مساءً - العربية نت _ قال المحللون في بنك جولدمان ساكس إن سوق النفط العالمية ستواجه فوائض كبيرة في الإمدادات خلال العام الحالي والعام المقبل، مع تأثر نمو الطلب على النفط جراء الحرب التجارية وتخفيف “أوبك+” لقيود الإمدادات.

وتوقع البنك أن تشهد الأسواق فائضًا في إمدادات النفط قدره 800 ألف برميل يوميا في عام 2025 وفائضًا أكبر قدره 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2026.

ويتوقع “جولدمان ساكس” أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارا للبرميل، في حين يُتوقَّع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي. كما يُتوقَّع أن يسجل خام برنت 58 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارًا للبرميل في عام 2026.

وقال محللون بقيادة دان سترويفن في مذكرة إن البنك يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميًا فقط على أساس سنوي، “في ظل توقعات النمو الضعيف”. وأضافوا أن تباطؤ الطلب يُتوقع أن يكون أكثر حدة في المواد الأولية للبتروكيماويات.

كان “جولدمان ساكس” قد خفض توقعاته لأسعار النفط مرتين خلال الأسبوع الماضي.

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وخسر الخامان نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.