نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس تعلن الإطلاق الرسمي لبعض خدمات الشباك… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 06:15 مساءً - قام كلٌّ من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لشؤون السياسات والشراكات، بإعلان الإطلاق الرسمي لعدد من خدمات الشباك الواحد الرقمية في اقتصادية قناة السويس.

جاء ذلك خلال فعالية رسمية أقامتها المنطقة الاقتصادية بمقرها بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة ووزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي.

ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتمكين أدواتها الاقتصادية كافة، وتنفيذًا لأحد ركائز رؤيتها الاستراتيجية وهو محور التحول الرقمي والاقتصاد المستدام، ويُعدُّ وتشمل الميزات الرئيسة لمنصة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين: (نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المركزي الذي يضمن تتبع المشروع في الوقت الفعلي ودعم فرص الاستثمار المستقبلية، ونظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة تطبيقات الخدمة، مدعومًا بمؤشرات الأداء الرئيسية، ونظام إدارة المستندات (DMS) وهو أرشيف مركزي آمن لمعالجة المستندات المتعلقة بالاستثمار وتخزينها واسترجاعها بكفاءة، وتقارير ذكاء الأعمال (BI) التي تتضمن لوحات معلومات مخصصة لدعم اتخاذ القرار استنادًا على البيانات، وبوابة المستثمر وهي مساحة عمل حديثة وسهلة الاستخدام حيث يمكن للمستثمرين التفاعل مباشرة مع فرق الدعم في المنطقة الاقتصادية وتقديم المقترحات.

كما تتبع الطلبات والوصول إلى الموارد الرئيسية على مدار الساعة، وبوابة التكامل وهي نظام قوي يتيح التكامل السلس مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية لتوفير تجربة مستخدم متماسكة، بالإضافة لتوفير قنوات للدفع عبر الإنترنت بصورة مؤمنة وفعالة)، وعلى مدار العامين المقبلين، ستقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برقمنة وتبسيط 80 خدمة رئيسية، مما يضمن استفادة المستثمرين الحاليين والمحتملين من التفاعلات السلسة، وتقليل أوقات المعالجة، وتجربة أكثر تركيزا على المستخدم.

رئيس اقتصادية قناة السويس: نعمل وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية وتعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية عالميًّا

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وبهذه المناسبة صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية وتعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية عالميًّا؛ حيث أطلقت الهيئة اليوم رسميًّا منصة متكاملة لخدمات المستثمرين تهدف إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية والمالية وتبسيطها وكذلك ميكنة الإجراءات، إدارة الوثائق، وتطوير بوابة إلكترونية للمستثمرين، بالإضافة إلى تقارير لصناع القرار.

وأشار إلى افتتاح المنطقة الاقتصادية بتشريف دولة رئيس الوزراء لمركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، الذي يدعم ميكنة الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتتكامل هذه المنصات التقنية مع منصة التشبيك الصناعي (E-Tabadul) التي تهدف لربط المصنعين في مصر داخل المنطقة الاقتصادية وخارجها لدعم توطين الصناعة وتكامل سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن هذا التحول يعكس التزام المنطقة الراسخ بريادة التميز الرقمي وتمكين بيئة تنافسية وصديقة للأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وزيرة التخطيط: إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية يعزز مكانة اقتصادية قناة السويس كمركز لوجستي واستثماري عالمي

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزز من تنافسية مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، خاصة في ظل أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD في إطار الاستراتيجية القُطرية 2022-2027، موضحةً أن البرنامج يُمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك دعمًا لجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، بتوفير حزم تمويلية ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص، إلى جانب الدعم الفني والاستشارات، مثمنةً جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب وتشجيع الاستثمار.

نائب رئيس البنك الأوروبي: ندعو جميع المستثمرين لتجربة حقبة جديدة من الخدمات

فيما أبدى مارك بومان، اعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى المؤسسات الاقتصادية البارزة محليًّا وإقليميًّا، والمعنية بجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد والصناعة، مؤكدًا اهتمام البنك الأوروبي كمؤسسة مانحة في دعم جهود التحول الرقمي والحلول المستدامة.

كما وجه دعوته لجميع المستثمرين المحتملين والشركاء وأصحاب المصلحة لاستكشاف المنصة الجديدة، وتجربة حقبة جديدة من الخدمات التي تركز على المستثمرين.