التموين تعلن انطلاق موسم توريد القمح المحلي غدا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 06:15 مساءً - محمد أحمد _ أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسمياً غداً الثلاثاء ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأشار الوزير إلى تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال المحصول من الموردين والمزارعين، وتتضمن جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين بالإضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر، والتي تتواجد بها لجان استلام وفقاً للقرار الوزاري المنظم لعملية التوريد

شدد فاروق على أهمية السداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد

أشار إلى أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح لهذا الموسم ليصبح 2200 جنيه للأردب جاء لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعوم وخفض فاتورة الاستيراد

وأوضح أنه تحديد أسعار توريد القمح وفقاً لدرجة النظافة، حيث يبلغ سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5 و2150 جنيه لدرجة نظافة 23 و2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5، في إطار الحوافز المقدمة للمزارعين

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غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات لمتابعة التوريد وتذليل العقبات

وأكد وزير التموين على إنشاء غرفة عمليات مركزية دائمة بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، إلى جانب غرف عمليات مركزية في كل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها، لمتابعة التوريد وحل أي معوقات تواجه المزارعين

الجدير بالذكر أن موسم حصاد القمح لعام 2025 قد بدأ مبكراً في عدد من المحافظات منها الفيوم والمنيا وأسوان

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