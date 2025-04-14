عاجل.. قطر تعتزم ضخ 7.5 مليارات دولار استثمارات مباشرة في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 04:16 مساءً - اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025.

وعكست المباحثات عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة.

وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.