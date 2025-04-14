الصين ترفع الحصص الممنوحة للبنوك لاستيراد الذهب

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 03:15 مساءً - العربية نت _ رفعت الصين الحصص الممنوحة للبنوك لاستيراد الذهب بحسب بلومبرج.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة من 3300 دولار، محذرا وصول الأسعار إلى 3880 دولار، خلال هذه الفترة وذلك في حال حدوث ركود اقتصادي.

كما توقع “جولدمان ساكس” أن تصل أسعار المعدن الأصفر إلى 4 آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.

وأوضح أن مراجعته للأسعار تأتي وسط طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتدفقات أعلى إلى صناديق المؤشرات المتداولة بسبب المخاطر المتعلقة بالركود.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب الذي لا يدر عائدا على أنه وسيلة للتحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والتضخم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة فوق مستوى 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد: “الدراما التجارية والتعريفات الجمركية المستمرة خلقت مستويات أعلى من التقلب والضبابية في الأسواق المالية، وفي مثل هذه البيئة قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار في الأمد القريب إذا استمر ضعف الدولار”.