وزير الاستثمار: نسعى لتقليص فجوة الميزان التجاري مع المغرب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 02:09 مساءً - يارا الحنايني – قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تعمل على معالجة الخلل في الميزان التجاري مع المغرب، مشيراً إلى أن الميزان يميل بشكل كبير لصالح مصر التي تصدر إلى السوق المغربية بما يقرب من 950 مليون دولار، في مقابل واردات مغربية محدودة.

وأضاف الخطيب في حواره ببرنامج “كلمة أخيرة”: “سافرت إلى المغرب مؤخراً بعد توقف عدد من الشحنات، والموقف تكرر تاريخياً مرتين. التقيت الفريق التجاري المغربي وأكدت احترام مصر الكامل للمملكة المغربية كدولة شقيقة”، موضحاً أن الجانب المغربي أبدى رغبته في تحقيق توازن تجاري أكبر من خلال زيادة صادراته إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر بدأت تحركاً عملياً لحل هذه الفجوة، منها التواصل مع وكلاء الشركات الكبرى مثل “رينو”، التي تصنع أكثر من 600 إلى 700 ألف سيارة وتصدر للعالم، وذلك لبحث فرص استيراد منتجات مغربية جديدة.

أضاف: يجري الإعداد لزيارة وفد مغربي لمصر، يلتقي خلالها مع نظرائه من مجتمع الأعمال المصري لاستكشاف فرص التعاون والتبادل التجاري.