باستثمارات 30 مليون يورو.. يازاكي اليابانية تعلن بدء التشغيل…

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أبريل 2025 08:07 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت شركة يازاكي اليابانية عن بدء التشغيل الفعلي لمصنعها الأول بالفيوم بحلول أغسطس المقبل، والذي يقام باستثمارات مباشرة تصل إلى 30 مليون يورو، ويستهدف توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2027.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ياماموتو نوبويوكي – رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط ، بحضور المهندس أحمد بديوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأكد الوزير على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى ما تبذله الحكومة من جهود لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بفرص واعدة، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يفتح المجال أمام الشركات اليابانية للتوسع والاستثمار.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تسعى لتنويع مصادر الاستثمار وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم اليابان، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الفني وتطوير المهارات، بما يسهم في رفع تنافسية القوى العاملة المصرية.

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من جانبه، أعرب نوبويوكي عن تقديره لدور مصر في دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن “يازاكي” تدرس حاليًا فرصًا جديدة للتوسع في السوق المصري، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.