ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أبريل 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن سوق السندات الأمريكية تسير على ما يرام.

وقال ترامب، لعدد من الصحافيين: “السوق كانت تمر بفترة ركود قصيرة، لكنني تمكنت من حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الكثير من الناس قالوا إن ما حدث في سوق السندات من عمليات بيع هي التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق التعرفات الجمركية، “لكن الأمر لم يكن كذلك”.

وأشار ترامب إلى اعتقاده أن قيمة الدولار الأمريكي سترتفع بشكل كبير عندما يفهم الناس ما تفعله الإدارة الأمريكية، على حد قوله، بحسب وكالة .

وقال الرئيس الأمريكي: “لا يهم أن الدولار انخفض هذا الأسبوع.. سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى”.

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وأضاف: “أعتقد بأن الأسواق كانت قوية اليوم”. وتزامن ذلك مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، إلى جانب تحقيق مكاسب أسبوعية في نهاية أسبوع شديد التقلب.

وعن التعرفات الجمركية، قال ترامب إن نسبة 10% هي الحد الأدنى للرسوم الجمركية أو قريبة جداً منها، “وقد يكون هناك استثناءات”.