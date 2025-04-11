نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة أريستون تخطط لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 10:19 مساءً - محمد أحمد_ أكد أومبرتو كروفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريستون وميرلوني القابضة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال لقائه مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للنمو وتوسيع قاعدة العملاء، ما يجعلها من الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

أكد أومبرتو كروفيلا أن مصنع أريستون في مصر يختص بإنتاج سخانات المياه وأنظمة الغاز، ويتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 وحدة سنوياً.

ولفت إلى أن هذا المصنع يمثل قيمة مضافة مهمة للقطاع الصناعي المصري، ويجسد التزام الشركة بتعزيز وجودها واستثماراتها في السوق المصري، كما يسهم المصنع في تلبية الطلب المتزايد على منتجات ذات جودة عالية، سواء في السوق المحلي أو على مستوى المنطقة.

من جانبه قال المهندس حسن الخطيب، إن الدولة حريصة على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات حيث تسعى لتقديم حوافز للمستثمرين لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

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الخطيب الدولة حريصة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتشجيع الاستثمارات

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري. مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى توفير بيئة تجارية تنافسية كما تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء لتيسير عمل الشركات الأجنبية والمحلية.

ولفت إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة في المنطقة من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية مع العالم مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا حيث تعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ونوه الخطيب إلى أن الدولة تعمل أيضا على توفير الحوافز المالية والضريبية لتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر. موضحاً حرص الحكومة على خلق بيئة تنافسية تعزز من الإنتاجية والابتكار في مختلف الصناعات.

وأشار الوزير إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية للنمو المستدام في المستقبل. مشيراً أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، كما تبذل جهودًا كبيرة في تحسين وتطوير سياسات الطاقة؛ مما يجعلها جذابة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التخليص الجمركي من أجل تحسين مناخ الأعمال. موضحاً أن الحكومة تسعى لتحسين التشريعات الاقتصادية لتسهيل عمل الشركات العالمية والمحلية في مصر حيث إن هذه الإجراءات، والتي تأتي ضمن إطار رؤية الحكومة لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية وجاذبة للاستثمارات.

وأكد الخطيب على أهمية التعاون بين الشركات المحلية والعالمية في مجالات البحث والتطوير معتبرا أن الدولة تدرك أهمية الابتكار لتطوير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأشاد الوزير بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. موضحاً أن الحكومة تعمل على زيادة القدرة التصديرية من خلال تطوير القطاعات الصناعية والتجارية ورفع كفاءة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية حيث إن هذه الجهود ستساهم في زيادة صادرات مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم.