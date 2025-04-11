مال وأعمال

وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد…

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  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 1/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 2/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 3/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 4/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 5/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 6/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 7/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 8/9
  • وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 06:14 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر علي البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.

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وأشار فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

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وأكد فاروق على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.

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ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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