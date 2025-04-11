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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ ردّت الصين على الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع نسبة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، وفقًا لما ذكرته لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة في بيان يوم الجمعة.
ووفقًا لترجمة CNBC، قال البيان: “حتى لو استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية أعلى، فلن يكون لذلك أي جدوى اقتصادية، وسيصبح مثار سخرية في تاريخ الاقتصاد العالمي”.
وأضاف: “إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على السلع الصينية المصدرة إليها، فستتجاهلها الصين”.
ومن جهتها، أكدت إدارة ترامب لـ CNBC يوم الخميس أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية تبلغ الآن فعليًا 145%.
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