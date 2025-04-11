السعودية تقتنص 50% من الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 11:07 صباحاً - العربية نت _ شهد قطاع الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً بنسبة 60% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استحوذت السعودية على 50% من إجمالي هذه الاستثمارات.

وتمكنت شركة “تابي – TABBY” التي تقدم خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” من الحصول على أكبر صفقة استثمارية في المنطقة، حيث أتمت جولة تمويلية من الفئة “E” بقيمة 160 مليون دولار. وبذلك، بلغ تقييم الشركة بعد الجولة التمويلية 3.3 مليار دولار، مما يعكس نجاحها الكبير في جذب الاستثمارات في السوق السعودية.

بحسب منصة الموجز الرقمي تجاوزت استثمارات رأس المال الجريء في الربع الأول 690 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 137 صفقة، ونمت قيمة الاستثمارات 60% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن هذه الاستثمارات تمثل مقابل أسهم ولا تشمل صفقات تمويل الديون أو “Venture Debt”. واستحوذت السعودية على 50% من إجمالي هذه الاستثمارات بقيمة 348 مليون دولار، تلتها الإمارات بنسبة 41% بقيمة 285 مليون دولار، بينما حصلت مصر على 6% بقيمة 44 مليون دولار.

أما أكبر الصفقات، فقد كانت من نصيب شركة “تابي” السعودية، التي تقدم خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، حيث حصلت على تمويل قدره 160 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية، حصلت شركة “FLOW48” الإماراتية المتخصصة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل قدره 69 مليون دولار. تليها شركة “AppliedAI” الإماراتية، التي تختص في أتمتة العمليات الدقيقة في البنوك، والتي حصلت على تمويل قدره 55 مليون دولار.

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كما حصلت شركة “Rize” السعودية، التي تقدم خدمة “استأجر الآن وادفع لاحقاً”، على تمويل قدره 35 مليون دولار، فيما حصلت شركة “Nymcard” الإماراتية المتخصصة في حلول المدفوعات على تمويل بقيمة 33 مليون دولار.