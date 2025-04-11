دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 11:07 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين المهندس حاتم نبيل، قائما بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام بدءًا من اليوم.

يتمتع نبيل، الحاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات، بخبرة تفوق ال 25 عامًا في تطوير نظم الموارد البشرية، حيث لديه مسيرة حافلة من العمل في عدد من المنظمات متعددة الجنسيات والمحلية والحكومية، وهو ما أكسبه خبرات ومهارات مكنته من الدمج بين تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي، وتصميم وتنفيذ نظم المزايا والتدريب والتطوير المهني، وتخطيط المسار الوظيفي، إلى جانب عمله مستشار لبناء القدرات البشرية في مشاريع بعدة مؤسسات مالية وخدمية وحكومية.

على المستوى الدولي، تدرج المهندس حاتم نبيل في المناصب بشركة (سيمنس EGTI ) حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى المستوى المحلي، عمل رئيس قطاع التدريب ثم رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات، كما عمل مديرًا للموارد البشرية لدى الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ثم رئيس محور الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، ثم مستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس لقطاع الموارد البشرية لدى البنك الزراعي المصري، وشركة مصر للطيران القابضة.

وعلى مستوى المهام الاستشارية، قدم المهندس حاتم نبيل القائم بعمل رئيس الجهاز المركزي، العديد من المهام الاستشارية لعدد من البنوك منها البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الزراعي، إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين.