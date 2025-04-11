نعرض لكم الان تفاصيل خبر إمارات مصر للمنتجات البترولية تخطط لإنشاء 10 محطات جديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 10:10 صباحاً - تخطط شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية لإنشاء 10 محطات جديدة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها التوسعية، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024.

وأكد المهندس كريم بدوي على متانة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة على كافة المستويات السياسية والشعبية، لافتاً إلى أن هناك تعاون مثمر بين البلدين في مجالات البترول والطاقة، وأن هناك شراكة ناجحة مع شركة إمارات مصر ونتطلع إلى زيادة التعاون والتوسع فى أنشطة الشركة داخل السوق المصري.

ونوه إلى استعداد الوزارة وهيئة البترول لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق ذلك خلال الفترة القادمة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

وجدد بدوي على تأكيده على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة في منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بالمحطات التابعة لها على جهودهم وحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وأعلى جودة باعتبارهم يمثلون صورة القطاع أمام الجمهور.

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واستعرض المهندس محمد ماجد بخيت رئيس الشركة، أنشطة إمارات مصر في إنشاء وتشغيل محطات خدمة وتموين السيارات وملحقاتها من مراكز خدمة السيارات والمنافذ البيعية للأنشطة المتنوعة، لافتاً إلى التزام الشركة بتطوير وتحسين مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها مع أداء أنشطتها بشكل حرفي متوافق مع المعايير العالمية والتشريعات المصرية السائدة تحقيقاً لهدف عدم الإضرار بالأفراد والمهمات لتحقيق التنمية المستدامة للسلامة والصحة المهنية من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وأوضح محمد جمعة مدير عام الشركة، أنها حققت العديد من أهدافها في هذه المجالات وتوفير بيئة عمل آمنة بمحطات الشركة البالغة 17 محطة منتشرة في عدد من محافظات مصر، كما استعرض مشروع الشركة “إمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي.

ولفت أن الشركة قامت بالتبرع لصالح المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول وكذلك للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تحمل إسم “إمارات مصر ” وتضم كافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بعدد 56 فصلاً دراسياً.

حضر الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، والمهندس ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة والمشرف على التجارة الخارجية بهيئة البترول، وأعضاء مجلس إدارة شركة إمارات مصر.