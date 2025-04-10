صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 04:15 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان صادرات مصر الزراعية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه الوزير من د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، تضمنت أهم الصادرات الزراعية: الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، بطاطا، رمان، ثوم طازج، فراولة طازجة، فاصولية ( طازجة + جافة)، جوافة، طماطم طازجة.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و328 ألف و902 طن، بالإضافة إلى تصدير 493 ألف 763 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات بعد الموالح.

ووفقا للبيان، تم تصدير 96 ألف و313 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت البطاطا، المركز الرابع بإجمالي 77 ألف و458 طن، واحتلت الفراولة المركز الخامس بإجمالي 29 ألف و163 طن.

واحتلت الطماطم الطازجة المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألف و195 طن، في حين احتل البصل المركز السابع في الصادرات بإجمالي 26 ألف و410 طن.

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واحتلت صادرات مصر من الثوم المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 9745 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة المركز التاسع بإجمالي 7835 طن، في حين احتل الرمان المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 2372 طن.