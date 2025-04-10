السياحة: 50 ألف غرفة تستفيد من مبادرة دعم القطاع بتمويلات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 03:18 مساءً - حمدي أحمد _ كشف محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن نحو 50 ألف غرفة تقدمت للاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي، بتمويلات ممنوحة وصلت إلى 40 مليار جنيه.

أضاف عامر، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر بها 230 ألف غرفة ونطمح أن يتضاعف هذا العدد في 2030.

وأوضح أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة أخرى للغرف الفندقية الجديدة، من أجل تحقيق هذا الهدف، وتشجيع المستثمرين في مجال الضيافة والفندقة، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.