نعرض لكم الان تفاصيل خبر النقل توقع عقود تحديث وصيانة الجرارات مع برجروس ريل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 01:11 مساءً - شهد الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة في مصر توقيع 3 عقود في مجال السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة برجروس ريل الأمريكية (PRL).

واشتملت العقود على (تحديث عدد (100) جرار هنشل – توريد قطع غيار لعدد (141) جرار لمدة 15 سنة – الدعم الفني لمدة 10 سنوات.

قام بالتوقيع على العقود من جانب الهيئة المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، وجاك زنج نائب رئيس مجلس ادارة شركة برجروس ريل الأمريكية (PRL).

وصرح وزير النقل أن هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

وأشار إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

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ونوه الوزير إلى أن عقد التحديث لعدد (100) جرار هنشل يشمل أعمال التحديث للجرار حيث سيتم تركيب أجزاء جديدة بالكامل وهي ( المحرك – نظام التحكم المتطور “EM2000″ – كابينة كهرباء الجهد العالي – ضاغط الهواء كمبرسور – كابينة الضغط المنخفض – نظام فرامل الهواء – نظام التبريد )، كما سيتم إجراء العمرات لباقي المكونات الرئيسية بالجرار بإستخدام قطع غيار جديدة.

أضاف أن هذا التحديث سيحقق توفير من الناحية التشغيلية للجرارات حيث سيقلل من استهلاك الزيت بنسبة (50%) تقريباً باستخدام أحدث تقنيات المحرك الجديد ، كما سيتم تقليل استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن (3%) مقابل تقنية المحرك الحالية ، وسيؤدي إلى تحسين نسبة الإنبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أن تحديث تلك الجرارات سيساهم في تحسين مستوى إتاحية الأسطول وإعتماديته لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث أنه سيحقق تحسين مستوى اتاحية الجرارات وتوفير قطع الغيار وتقليل مخزونها بمخازن الهيئة بسبب تغيير الأجزاء القديمة التي توقف إنتاجها من خلال الشركات المصنعة للجرارات وزيادة المكونات المشتركة مع أسطول الهيئة من جرارات (EMD) طراز (JT42CWRM).

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أن توقيع هذا العقد يهدف أيضاً إلى توطين الصناعة المحلية، حيث سيتم تنفيذ أعمال عمرة الأجزاء المعاد استخدامها (موتور جر – مولد رئيسي – البواجي – ….. ) داخل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس) المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مما يتيح استخدام بعض المكونات المحلية ضمن العمرة، بالإضافة إلى نقل الخبرات من خلال إشراف شركة برجروس ريل على هذه الأعمال.

وأوضح الوزير أنه بهذا التوقيع تكون وزارة النقل قد أدخلت 210 جرار جديد للخدمة كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل واصلاح عدد 99 جرار من إجمالي 210 جرار من الأسطول الحالي بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بالاضافة إلى الصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد وذلك في اطار الخطة الشاملة لاستمرار تطوير منظومة السكك الحديدية.

ومن جانبها، قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة على هامش فعاليات التوقيع: ” يسعدني أن أكون هنا لأشهد توقيع ثلاثة عقود تزيد قيمتها عن 235 مليون دولار لتحديث وصيانة الجرارات. أهنئ شركة “بروجرس ريل” الأمريكية وسكك حديد مصر على التوصل إلى هذا الاتفاق. الولايات المتحدة تفتخر بامتلاكها تقنيات وابتكارات متقدمة تساهم وستستمر في جلب الازدهار المشترك لكلا البلدين”.