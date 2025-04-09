نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تقلص مكاسبها وتنخفض تحت 3 آلاف دولار من جديد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد صعودها فوق مستوى ثلاثة آلاف دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم هبوط الدولار وتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.26% إلى مستوى 2990.41 دولار للأونصة، بعد صعودها بنحو 0.8% إلى مستوى 3007.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذللك بعد تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال تعاملات يوم الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3167.57 دولار، والذي سجلته خلال الأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتصل إلى 2990.20 دولار عند التسوية، بحسب وكالة .

وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

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وقال كبير محللي الأبحاث بشركة FXTM، لوكمان أوتونوجا: “رغم تراجع الذهب لثلاث جلسات متتالية، لا يزال الإقبال على المعدن الأصفر قوياً مع زيادة التوتر التجاري واحتمالات خفض معدلات الفائدة الأميركية”.

وأضاف أوتونوجا: “اختراق حاجز 3055 دولاراً للأونصة قد يفتح المجال للعودة إلى مستويات 3100 و3130 دولاراً. بينما قد يؤدي استمرار الانخفاض تحت مستوى 3000 دولار إلى تراجع الذهب نحو مستويات 2950 و2930 دولاراً”.

وتصاعدت المخاوف من اشتعال حرب تجارية عالمية منذ أن أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة في الثاني من أبريل، مما بعث على القلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لحالة من الركود ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 104% على الصين بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وذلك بعد أن لم ترفع بكين رسومها الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب ظهر الثلاثاء.

من جانبها، أكدت الصين أنها لن ترضخ لما وصفته بأنه “ابتزاز” أميركي مع عدم وجود مؤشرات حتى اليوم على الاتجاه نحو انفراجة تمنع وقوع الحرب التجارية العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام الجاري بنحو 15%.

وتراجع مؤشر الدولار أمام عملات رئيسية منافسة خلال تعاملات الثلاثاء مما أعطى المزيد من الدعم للذهب، حيث جعل هذا الهبوط المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

في سياق آخر، تنتظر الأسواق أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي والذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء التاسع من أبريل.

ويأتي ذلك وسط توقعات من المتعاملين بنسبة 40% بخفض معدلات الفائدة بالاحتياطي الفدرالي خلال شهر مايو المقبل، وسنتعش الذهب عادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر عائداً.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.8% إلى 29.86 دولار للأونصة. بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 914.83 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 906.75 دولار.