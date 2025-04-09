تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها في 4 سنوات مع تصاعد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط بنحو 2% خلال تعاملات يوم الثلاثاء الثامن من أبريل، عند التسوية، لتصل إلى أقل مستوياتها في نحو أربعة أعوام، بسبب تأثير مخاوف الركود التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 2.16% إلى 62.82 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.12 دولار أو 1.85% لتسجل عند التسوية 59.58 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

يأتي ذلك بعد أن تفاقمت المخاوف من حدوث حالة من الركود مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أمريكا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 104% على الصين بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأمريكي يوم الأربعاء، في حالة وقف الصين رسومها المضادة على السلع الأميركية في الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت بكين أنها لن ترضخ لما وصفته بأنه “ابتزاز” أمريكي بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض تعرفة جمركية إضافية 50% على الواردات من الصين في حالة عدم إلغاء الرسوم الجمركية المضادة البالغة 34%.

وخلال ليلة الاثنين، أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لتهديد ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.

كان ترامب أعلن في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول بحد أدنى 10%، بينما ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال مدير استراتيجية السوق لدى شركة Stone X للخدمات المالية، أليكس هودز، في مذكرة اليوم الثلاثاء: “يشير هذا السيناريو إلى ركود عالمي، مع ظهور مخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة”.

من جانبه، ذكر الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون رير لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن الصين لم تشر إلى أنها ترغب في المعاملة بالمثل بمجال التجارة.

يتزامن ذلك مع توقعات من بنك Goldman Sachs بوصول سعر برميل خام برنت إلى 62 دولاراً، وبرميل الخام الأميركي إلى 58 دولاراً بحلول ديسمبر2025، قبل أن يتراجعا إلى 55 دولاراً و51 دولاراً على الترتيب خلال العام المقبل.

من ناحيتها، قالت رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية في J.P. Morgan، ناتاشا كانيفا، إن إدارة ترامب أوضحت تفضيلها الشديد لتراجع أسعار الخام إلى 50 دولاراً أو أقل للبرميل، وإنها تعتبر هذا الهدف أولوية قصوى.

وأضافت كانيفا: “يتضمن ذلك الاستعداد لتحمل فترة من الاضطراب في الصناعة مماثلة لتلك التي شهدها قطاع النفط الصخري أثناء حرب الأسعار بين منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، وصناعة النفط الصخري خلال العام 2014، إذا تسبب ذلك في نهاية المطاف في تراجع تكلفة إنتاج النفط”.