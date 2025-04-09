نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوراسكوم بيراميدز تعلن تفاصيل اليوم الأول للتشغيل التجريبي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز استقبال 13 ألفًا و800 زائر في اليوم الأول للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة أهرامات الجيزة.

ووصفت أوراسكوم بيراميدز، في بيان مساء اليوم، عدد الزائرين بأنه “غير مسبوق”، مشيرًا إلى أنه “فاق المعدلات المعتادة بكثير” خاصة في الفترة من السابعة حتى الحادية عشرة صباحًا.

ووفرت الشركة أكثر من 45 أتوبيسًا لنقل الزوار، تعمل بانتظام كل ثلاث دقائق، موضحة أنه “معدل أعلى من التوقيت الأصلي المتفق عليه (خمس دقائق بين كل أتوبيس وآخر)”.

وأضافت أن هذه المنظومة “أثبتت قدرتها على تقديم تجربة تنقل سلسة ومريحة ومنظمة للزائرين”.

وأوضحت أن المشروع يرتكز على نقل أصحاب الدواب إلى “منطقة التريض”، بتكليف من الدولة بتطويرها وتأهيلها ضمن المنظومة كإحدى المحطات السبع؛ لتنظيم تجربة ركوب الجمال والخيول للراغبين من الزوار، دون الإخلال بحركة النقل الرئيسية داخل المنطقة الأثرية.

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ونوّهت أوراسكوم بيراميدز بأنها تلقت أمس الإثنين تعليمات من محافظة الجيزة بتغيير المسار المتفق عليه منذ بداية المشروع، واقتراح حل مؤقت لاستخدام المسارات القديمة نفسها مع عدم استخدام طريق الأسفلت.

تعطل المنظومة والاعتداء على موظفي أوراسكوم

وأشارت الشركة إلى توقف حركة الأتوبيسات وتعطل كامل للمنظومة في حدود الحادية عشر ظهرًا؛ بعدما قطع عدد من أصحاب الدواب الطريق في أكثر من موقع “دون تدخل حاسم من الجهات الأمنية”.

ولفتت أوراسكوم بيراميدز إلى “الاعتداء على موظفي الشركة بالسب والقذف ومحاولة تكسير السيارات الخاصة بنقل الموظفي داخل هضبة أهرامات الجيزة على مرئى ومسمع من الجهات الأمنية دون تدخل حاسم”، وفق البيان.

وأشارت البيان إلى أن شركة أوراسكوم بيراميدز، ووزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار بدأوا التشغيل التجريبي عازمين على استغلال هذه الفترة لتحديد أي مشاكل والاستماع لكل الآراء البناءة من شركاء التجربة السياحية وإيجاد حلول عملية وجيدة لمعالجتها؛ بهدف الوصول إلى أفضل تجربة للسائحين والزائرين.

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد مع شركات السياحة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، اقترحت أوراسكوم بيراميدز حصول الشركات الراغبة على حافلات كهربائية لاستخدامها داخل الهضبة لنقل أفواجها السياحية، بناءً على رغبة الشركات في التحرك بحافلاتها الخاصة، وهو ما لاقى استحسان جميع الحاضرين.

وذكرت أوراسكوم بيراميدز أنها نعتزم مواصلة المناقشات للوصول إلى حل يمكن تنفيذه يكون مرضيًا لجميع الأطراف مع الالتزام برؤية المشروع لنقل التجربة لمنظومة حضارية وصديقة للبيئة.

واستدركت: “لكن هذا التعطيل الذي شهده الزوار والعاملون على حدٍ سواء اليوم والذي من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي للغاية على صورة مصر وسمعتها، جاء نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الجهات المعنيةوتغييرها وإخطار الشركة بذلك قبل بدء التشغيل بأقل من 24 ساعة، وعدم اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة تحفظ سير المشروع وتنظّم العلاقة بين الأطراف المختلفة.

وحذرت أوراسكوم بيراميدز من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى إفشال المشروع، وتقويض كل الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لإعادة تقديم أحد أعظم مواقع التراث العالمي بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانة مصر، وفق البيان.