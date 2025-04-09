نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG المجرية لمتابعة سبل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:10 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية جيليرت ياساي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “4iG” المجرية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الشركة المجرية والحكومة المصرية، في عدد من المشروعات، وسعيها لتوسيع التعاون مع مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضوء الفرص الواعدة التي توفرها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يشهد تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون القائم حاليا مع الشركة المجرية في تنفيذ عدد من المشروعات، التي تحظى بمعدلات تنفيذ متقدمة، مرحباً بتوسيع الشركة المجرية حجم أعمالها وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.

وفي سياق متصل أشار جيليرت ياساي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “4iG” المجرية، خلال اللقاء، إلى تقديره للتعاون الاستراتيجي القائم مع الحكومة المصرية، واعتباره نموذجا يحتذى به في هذا الصدد.

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وأعرب عن سعادته لمساهمة الشركة في جهود التحول الرقمي للحكومة المصرية، وموضحًا أن التحول الرقمي هو عنوان المستقبل لأي عملية تنمية وتطور اقتصادي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة “4iG” المجرية جهود وخبرات الشركة في تنفيذ مشروعات مماثلة بعدد من الدول، مؤكدًا التزام الشركة بدعم استثماراتها في مصر، التي تحظى بدعم الحكومة المجرية.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه لاستثمارات الشركة في مصر وتطلعه لاستمرار المشاورات بين الشركة ووزارة الاتصالات للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بدعم التعاون الثنائي تمهيدًا لتوقيع اتفاق تعاون بين الجانبين في حضور رئيس الوزراء المجري.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد السيد، مدير تطوير الأعمال والابتكار بالمجموعة، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.