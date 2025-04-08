مصر توقع عقدا مع ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي لمكونات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:10 مساءً - شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وألستوم لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.

ويستهدف المصنع الأول، والذى سيقام على مساحة 13 فدان إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ )، كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ).

قام بالتوقيع المهندس سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل النمطية والغير نمطيه، والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشري وتحقيق قيمة مضافة لرأس المال البشرى المصري على مستوى العالم.

أضاف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.

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كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر، حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.