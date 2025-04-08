نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: التوترات الجيوسياسية ورهانات الفائدة يدفعان الذهب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 جنيهات ليسجل عيار 21 مستوى4390 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 35 ألف و120 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، 34 دولارًا، لتسجل مستوى 3016 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5017 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3763 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2927 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4380 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3038 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2982 دولارًا.

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أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت حالة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية على الرغم من موجة التراجع التي تعرضت لها البورصة العالمية، وذلك بفعل تراجع الجنيه أمام الدولار، لأدنى مستوياته على الإطلاق.

أضاف أن الطلب الاستثماري في السوق المحلية يشهد حالة من التباطؤ بفعل ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، فيما ينحصر الطلب على راغبي الزواج.

أشار إلى ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية عقب موجة من التراجع أمس، بدعم من ارتفاع الطلب، وتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، وسط تزايد التوترات الجيوساسية وبوادر الحرب بين الولايات المتحدة والصين.

أضاف أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية خلال أمس، ورد بكين بالاستعداد للقتال، عزز من حالة عدم اليقين بالأسواق وتزايد الاضطرابات، ما دفع المستثمرين للتحوط بالذهب.

لفت إلى أن ارتفاع رهانات المستثمرين على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة تصل إلى 5 تخفيضات خلال 2025، ما يعزز من قوة الذهب والاستمرار في موجة الارتفاعات وتحطيم الأرقام القياسية.