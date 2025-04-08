نجيب ساويرس: أسعار الذهب مرشحة للوصول إلى 5000 دولار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 06:14 مساءً - العربية نت _ قال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الانهيارات الحادة في الأسواق العالمية تعود إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يتوقع هذا التراجع العنيف وكان يمكنه تنفيذ خططه الاقتصادية بطريقة أكثر هدوءًا ترضي الجميع.

أسواق الأسهم لن تشهد انهيارات أعمق مما حصل

وأضاف ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، أن معظم الأسهم فقدت 100% من قيمتها السوقية، معتبرًا أن موجة التراجع الحالية وصلت إلى أقصى مداها، وأن الأسواق لن تشهد انهيارات أعمق مما حصل.

وانتقد ساويرس اختيارات ترامب للمناصب القيادية، قائلًا إن “مذيعًا تلفزيونيًا لا يمكن أن يكون مؤهلًا لمنصب وزير الدفاع”، في إشارة إلى التعيينات غير التقليدية التي أحدثت جدلًا واسعًا.

مستمر في ضخ استثماراتي في المعدن الأصفر

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وفي سياق آخر، أشار رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إلى أن الضغوط النفسية وحاجة بعض المستثمرين للسيولة كانت من أسباب تراجع أسعار الذهب، لكنه أكد أنه مستمر في ضخ استثماراته في المعدن الأصفر، متوقعًا أن يصل إلى 5000 دولار للأونصة خلال عام أو عامين.

الاقتصاد الأمريكي بات في طريقه نحو الركود

وأكد ساويرس أن الاقتصاد الأمريكي بات في طريقه نحو الركود نتيجة قرارات ترامب التجارية، وهو ما سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمصر، شدد ساويرس على ضرورة جذب استثمارات ضخمة للنهوض بالاقتصاد، محذرًا من أن الضغوط الأمريكية ذات أبعاد سياسية قد تكون لها كلفة اقتصادية كبيرة على البلاد.