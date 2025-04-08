الاتحاد الأوروبي يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:09 مساءً - العربية نت _ اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة من السلع الأمريكية، وذلك رداً على الرسوم التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها على الصلب والألمنيوم، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرج“.

وتستهدف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على الخطة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري،لتدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من أبريل، ولكن لن يتم تحصيل معظم الرسوم الجمركية حتى منتصف شهر مايو.

وأعلن الاتحاد أمس أنه سيبدأ فرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية المستوردة الأسبوع المقبل، في حين قال مسؤولون إنهم مستعدون للتفاوض مع إدارة ترامب على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السلع الصناعية.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في مؤتمر صحافي “عاجلا أم آجلا، سنجلس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين”.