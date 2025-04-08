نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يحذر من تداعيات الرسوم الجمركية على أسعار النفط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:09 مساءً - سي ان بي سي _ توقع بنك جولدمان ساكس أن تصل أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولاراً و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وعند 55 دولاراً و51 دولاراً بحلول ديسمبر 2026، وذلك بناءً على افتراضين.

وأشار البنك، في مذكرة بتاريخ 7 أبريل، إلى أن الافتراض الأول هو أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الركود في حال تم تخفيض التعرفات الجمركية بشكل كبير، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. أما الافتراض الثاني فيتعلق بزيادة المعروض من ثمانية دول من أوبك+ بشكل معتدل مع زيادتين نهائيتين تتراوح بين130 ألف و140 ألف برميل لكل منهما.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه في حال حدوث ركود أمريكي نموذجي وفي سيناريو أوبك الأساسي، فإنه يقدر أن سعر برنت سينخفض إلى 58 دولاراً بحلول ديسمبر 2025، وإلى 50 دولاراً بحلول ديسمبر 2026.

وقال بنك جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد تتجاوز توقعاته في حال حدوث انعكاس حاد في سياسة التعريفات الجمركية.

يوم الإثنين، قام بنك جولدمان ساكس بخفض توقعاته لمتوسط ​​الأسعار السنوية لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى في عام 2026 مشيراً إلى زيادة مخاطر الركود واحتمالية زيادة المعروض من أوبك+ بشكل أكبر من المتوقع.

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وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض تعرفات جمركية على الصين يوم الإثنين، في حين عرض الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض رسوم انتقامية، مما عمق المخاوف من حرب تجارية مطولة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وقال جولدمان ساكس إنه في ظل سيناريو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع الحفاظ على سيناريو الأساس لأوبك دون تغيير، فمن المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 54 دولاراً بحلول ديسمبر 2025، وإلى 45 دولاراً بحلول ديسمبر 2026.

ويقدر البنك أنه في سيناريو أكثر تطرفاً وأقل احتمالاً حيث يحدث تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وينقلب خفض الإنتاج من أوبك+ بالكامل، مما يفرض الانضباط على إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، فإن أسعار برنت ستنخفض إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل بحلول أواخر 2026.

يتداول خام برنت يتداول عند نحو 64.72 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 61.26 دولار.