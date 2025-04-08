وزير الخزانة الأمريكي: ترامب سيكون مستعدا لبدء المفاوضات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 04:12 مساءً - العربية نت _ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن ممثليّ نحو 70 دولة اقترحوا على الولايات المتحدة بدء مفاوضات بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هذه المناقشات قد تستمر حتى يونيو.

وقال بيسنت لشبكة “فوكس بيزنس”: “لدينا 50 أو 60، وربما ما يقرب من 70 دولة، تواصلت مع إدارة ترامب للتفاوض. لذا، ستكون أشهر أبريل ومايو، وربما يونيو، مزدحمة جداً” وفق وكالة “تاس الروسية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى إنه “نصح ممثلي الدول الأجنبية بالحفاظ على هدوئهم، وعدم تصعيد الوضع، والتوجه إلى إدارة واشنطن “بمقترحات محددة” حول كيفية “التخطيط لخفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، ووقف التلاعب بالعملة والدعم”. وفي هذه الحالة، قال “ترامب سيكون مستعداً لبدء المفاوضات في مرحلة ما”.

وأضاف بيسنت: “لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للرسوم الجمركية، وأتوقع أن تُمكّننا المفاوضات الناجحة من تحقيق خفض تدريجي لها. ومع ذلك سيعتمد الكثير على الدول الأخرى، حيث ينوي الرئيس دونالد ترامب المشاركة في هذه العملية، وهو، مثل الكثيرين منا، مقتنع بأن شروط (التجارة المتبادلة) كانت غير عادلة حتى الآن، لذلك من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة”.

في الثاني من أبريل أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من 185 دولة ومنطقة، وبقيت روسيا خارج هذه القائمة.

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وبالإضافة إلى ذلك فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتباراً من 3 أبريل.